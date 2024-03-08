В какие часы принимать пищу, чтобы худеть: советы диетолога

Диетолог доктор Нахид Али дал рекомендации по идеальному времени для завтрака и ужина. Он считает, что соблюдение регулярного расписания питания и сохранение ритма суток может не только способствовать снижению веса, но и положительно влиять на здоровье в целом.

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Он советует создать структурированный распорядок дня, особенно для тех, кто намерен сбросить лишние килограммы. Также доктор считает, что жизнь по часам является эффективной стратегией.

"Начинать свой день в 6 утра и завершать деятельность до 22:00 – это жить в соответствии с естественными циркадными ритмами организма. Включение этого подхода в выбор времени приема пищи, особенно завтрака и ужина, может еще больше повысить способность организма сжигать жир", — отметил он.

Согласно рекомендациям диетолога, идеальное время для утреннего приема пищи – это промежуток до одного часа после того, как вы проснулись. Таким образом, если ваш день начинается в 6:00, то завтрак следует запланировать не позднее 7:00. Что касается ужина, то последний прием пищи лучше совершать за 2-3 часа перед сном. Например, если вы обычно ложитесь в 22:00, то ужин должен быть не позднее 19:00. Это даст вашему телу достаточно времени, чтобы начать пищеварение перед сном, ведь ночью обмен веществ замедляется.

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"Этот график поддерживает чувствительность к инсулину и помогает контролировать гормоны голода в течение дня, тем самым помогая уменьшить жир на животе", – рассказал Нахид.

Не забывайте, что организм каждого человека индивидуален, и любые изменения в диете или режиме дня должны осуществляться после консультации с квалифицированным медицинским работником. Необходимо обязательно обращаться за советом к врачу и воздерживаться от самолечения.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом тренде, распространившемся не только среди TikTok-блоггеров и руководителей Кремниевой долины, но с недавних пор и среди врачей. В частности, речь идет о дофаминовом голодании.

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