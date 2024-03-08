В які години приймати їжу, щоб худнути: поради дієтолога

Дієтолог доктор Нахід Алі надав рекомендації стосовно ідеального часу для сніданку та вечері. Він вважає, що дотримання регулярного розкладу харчування та збереження ритму доби може не тільки сприяти зниженню ваги, але й позитивно впливати на здоров’я в цілому.

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Він радить створити структурований розпорядок дня, особливо для осіб, які мають намір скинути зайві кілограми. Також доктор вважає, що життя за годинником є ефективною стратегією.

"Починати свій день о 6 ранку і завершувати діяльність до 22:00 — це жити відповідно до природних циркадних ритмів організму. Включення цього підходу до вибору часу прийому їжі, особливо сніданку та вечері, може ще більше підвищити здатність організму спалювати жир", — зазначив він.

Згідно з рекомендаціями дієтолога, ідеальний час для ранкового прийому їжі - це проміжок до однієї години після того, як ви прокинулися. Таким чином, якщо ваш день починається о 6:00, то сніданок слід запланувати не пізніше 7:00. Що стосується вечері, то останній прийом їжі краще здійснювати за 2-3 години перед сном. Наприклад, якщо ви зазвичай лягаєте о 22:00, то вечеря має бути не пізніше ніж о 19:00. Це дасть вашому тілу достатньо часу для того, щоб розпочати травлення перед сном, адже вночі обмін речовин сповільнюється.

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"Цей графік підтримує чутливість до інсуліну та допомагає контролювати гормони голоду протягом дня, тим самим допомагаючи зменшити жир на животі", — розповів Нахід.

Не забувайте, що організм кожної людини індивідуальний, і будь-які зміни в дієті чи режимі дня повинні бути здійснені після консультації з кваліфікованим медичним працівником. Необхідно обов’язково звертатися за порадою до лікаря та утримуватися від самолікування.

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