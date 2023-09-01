Случайно рассыпали сахар: о каких последствиях предупреждает поверье

Подобно предрассудкам в отношении соли, народные верования в отношении опрокинутой сахарницы и рассыпанного сахара варьировались в зависимости от конкретных обстоятельств. В общем, это считалось хорошей приметой.

Верили, что рассыпание сахара за столом или при приготовлении пищи принесет быстрое финансовое благополучие, смягчит любые денежные затруднения или увеличит доход. Случайно разбитая сахарница обещала подобные материальные выгоды.

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Если сладкие белые кристаллы рассыпались по полу в квартире, считалось, что любые предыдущие домашние ссоры будут решены, что приведет к быстрому примирению. Если это случилось у входной двери дома, то верили, что это знак прихода желаемых гостей. Рассыпавшийся в коридоре или ковре сахар намекал на будущую покупку мебели или ремонт.

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Когда сахар рассыпался от действий влюбленных, верили, что это значит счастливый и крепкий брак для пары. С другой стороны, если он рассыпался на холостого человека – это считалось знаком того, что он скоро встретит своего будущего спутника жизни.

Уборка рассыпанного сахара была очень важна, и для этого рекомендовалось использовать чистую ткань или бумагу светлого цвета. По народным поверьям, материал, использованный для уборки, следовало завернуть и вынести на улицу, чтобы высыпать под дерево. Другой вариант – высыпать сахар в комнатный горшок с цветком.

Однако не советовали просто собирать рассыпанный сахар и выбрасывать его в помойку. Считалось, что это может помешать реализации положительных и сладких изменений в жизни.

Напомним, UAportal рассказал о наиболее распространенных предрассудках и запретах, существующих в украинском быту и семейной жизни.

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