Советы по эффективной стирке черной одежды: как сохранить цвет

Чтобы черная одежда сохранила первоначальный цвет, важно использовать правильные методы и моющие средства при стирке. UAportal подготовил советы по эффективной стирке черной одежды, которые помогут сэкономить время, деньги и силы.

Совет 1

Использование холодной воды вместо горячей поможет защитить вещи от усадки и выцветания, а также потребляет меньше энергии, чем циклы теплой или горячей воды в стиральной машине. Кроме того, рекомендуется выворачивать наизнанку всю одежду темного цвета, прежде чем помещать ее в стиральную машину, чтобы грязь или мусор не попали на другие вещи во время цикла.

Это также поможет предотвратить возможное выцветание из-за прямого контакта с моющим средством во время циклов перемешивания в машинах с фронтальной загрузкой. Смягчители ткани часто используются слишком обильно, вызывая преждевременный износ темных тканей, таких как джинсы и футболки, сделанные преимущественно из хлопчатобумажных материалов.

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Совет 2

По возможности старайтесь избегать агрессивных химических средств для стирки, таких как отбеливатель, таблетки хлора или смягчители ткани, содержащие оптические отбеливатели (OBA). Известно, что эти средства со временем вызывают преждевременный износ темных тканей, что приводит к нежелательному эффекту под названием "выцветание".

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Вместо этого ищите не отбеливающие альтернативы, такие как Woolite Dark Laundry Detergent, специально разработанный для черной одежды. Это помогает уменьшить передачу цвета и при этом обеспечивает мягкую очистку, не повреждая нежные волокна.

Совет 3

По возможности старайтесь сушить одежду в подвешенном состоянии или на воздухе, чтобы избежать излишнего износа, вызванного теплом и трением в сушильных машинах. При слишком частом использовании сушильные машины могут вызвать усадку, выцветание, пиллинг ткани (вызванный нарушением отдельных волокон в нити) и даже необратимое повреждение одежды темных цветов.

Если вы вынуждены использовать сушильную машину, всегда выбирайте самую низкую настройку для минимального воздействия на деликатные ткани.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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