Топ-3 лайфхака с солью: полезные применения продукта в быту

Соль – это не просто приправа к блюдам, она может быть ценным средством для упрощения и улучшения повседневной жизни. UAportal подготовил материал об альтернативном применении соли и о том, как она может сделать обыденные задачи проще.

Чистка пятен

Обычная соль может быть универсальным и эффективным средством для очищения различных вещей в быту. Насыпьте соль на пятно от еды на загрязненную поверхность, добавьте воды и осторожно потрите губкой или тряпкой. Соль также полезна для обработки нарезных досок.

Натрите доску солью, используя половинку лимона и смойте водой. Кроме того, соль может помочь вывести жирные пятна из одежды. Сделайте пасту из соли и хозяйственного мыла, нанесите ее на пятно, оставьте на несколько минут, а затем постирайте, как обычно.

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Устранение неприятного запаха

Соль может быть естественным и эффективным средством для устранения неприятных запахов. Чтобы освежить обувь, насыпьте соль внутрь и оставьте ночью, чтобы она поглотила влагу и неприятные запахи. Если холодильник имеет неприятный запах, поставьте внутрь небольшую миску с солью, чтобы она поглотила вонь.

Еще одно полезное применение соли – удаление запахов из разделочных досок. Натрите доску смесью соли и лимонного сока, оставьте на время и смойте водой.

Удаление пятен

Если вы пролили красное вино на ковер или ткань, немедленно посыпьте пятно солью, чтобы оно впитало жидкость. Оставьте соль на несколько минут, а затем пропылесосьте или почистите ее щеткой. Также соль может помочь удалить пятна ржавчины с металлических поверхностей.

Сделайте пасту из соли и лимонного сока, нанесите ее на загрязненный участок, оставьте на время, а затем протрите щеткой. Кроме того, соль можно использовать для удаления пятен от чая или кофе из чашек или кружек. Просто натрите пятно солью и смойте водой.

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