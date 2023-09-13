Как сделать базиликовую соль: два лучших рецепта (видео)

Базиликовая соль – это отличная приправа, которая придаст вашим блюдам свежий аромат и пикантный вкус. Ее можно легко приготовить в домашних условиях, используя свежий или замороженный базилик.

Как сделать базиликовую соль в домашних условиях

Ингредиенты:

1 стакан листьев свежего базилика, или 2 стакана замороженного

2 столовые ложки крупной соли

Приготовление:

Если вы используете свежий базилик, обрежьте стебли и измельчите листья в чаше блендера, затем добавьте соль и снова включите блендер.

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Если вы используете замороженный базилик, разморозьте его, чтобы излишняя жидкость стекла. Затем положите листья и соль в чашу блендера и прокрутите.

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Когда получите однородную консистенцию, выложите смесь на пергаментную бумагу и поставьте в сухое теплое место или в духовку, чтобы просушить.

Переложите готовую базиликовую соль в емкость для хранения и поставьте сухое, прохладное место.

Также можно изготовить базиликовую соль с чесноком. Для этого возьмите стакан листьев базилика, 3 зубчика чеснока и 2 ст. л. соли. Прокрутите все ингредиенты в чаше блендера и разложите на кулинарную бумагу и просушите. Затем сухую смесь выложите в удобную для использования посуду и храните в темном и прохладном месте.

Базиликовая соль может использоваться в различных блюдах, в частности, приправлять ею салаты, супы, мясные или рыбные блюда.

Помимо базилика вы можете добавлять в соль другие пряности и специи, чтобы создать свои собственные уникальные вкусовые сочетания.

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