Як зробити базилікову сіль: два найкращі рецепти (відео)

Базилікова сіль – це чудова приправа, яка додасть вашим стравам свіжий аромат і пікантний смак. Її можна легко приготувати в домашніх умовах, використовуючи свіжий або заморожений базилік.

Як зробити базилікову сіль в домашніх умовах

Інгредієнти:

1 склянка листків свіжого базиліку, або 2 склянки замороженого

2 столові ложки крупної солі

Приготування:

Якщо ви використовуєте свіжий базилік, обріжте стебла і подрібніть листя у чаші блендера, потім додайте сіль і знову увімкніть блендер.

Відео дня

Якщо ви використовуєте заморожений базилік, розморозьте його, щоб зайва рідина стекла. Потім покладіть листя та сіль у чашу блендера й прокрутіть.

Читайте також: Як приготувати салат "Генеральський" зі свіжих овочів: простий рецепт заготовки на зиму

Коли отримаєте однорідну консистенцію, викладіть суміш на пергаментний папір та поставте у сухе тепле місце, або в духовку, аби просушити.

Перекладіть готові базилікову сіль в місткість для зберігання та поставте сухе, прохолодне місце.

Також можна виготовити базилікову сіль з часником. Для цього візьміть склянку листя базиліку, 3 зубчики часнику та 2 ст. л. солі. Прокрутіть всі інгредієнти в чаші блендера та розкладіть на кулінарний папір й просушіть. Потім суху суміш викладіть у зручний для використання посуд й зберігайте у темному та прохолодному місці.

Базилікова сіль можна використовувати в різних стравах, зокрема, приправляти нею салати, супи, м'ясні чи рибні страви.

Крім базиліку, ви можете додавати в сіль інші прянощі та спеції, щоб створити свої власні унікальні смакові поєднання.

Радимо також звернути увагу на рецепт грибної підливи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!