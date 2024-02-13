Топ-5 интересных фактов об Эмме Уотсон, звезде культовой франшизы о Гарри Поттере

Эмма Уотсон, известная своей красотой и умом, стала одной из ведущих звезд Голливуда. UAportal углубился в ее жизнь и расскажет пять интригующих фактов об этой талантливой актрисе.

Видео дня

Провела детство во Франции

Хотя родители Эммы – британцы, значительную часть своего детства она провела в Париже. Ее отец работал там адвокатом, а Эмма посещала местный детский сад и начальную школу, хорошо владела французским языком. Однако после развода родителей Эмма вернулась в Британию с матерью и младшим братом.

Рекордсменка Книги рекордов Гиннеса

Исключительная карьера Эммы привела к тому, что она попала в Книгу рекордов Гиннеса. Благодаря огромному успеху фильмов о Гарри Поттере, в которых она отлично сыграла одну из главных ролей, франшиза собрала в прокате более 5 миллиардов долларов к 2010 году, установив рекорд десятилетия. Кроме того, она принимала участие в мюзикле "Красавица и Чудовище", который стал самым дорогим мюзиклом в истории кино.

Читайте также: Покинул школу ради карьеры: что еще известно о Дамиано Давиде

Имела контракт на прическу

Во время исполнения роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере Эмма столкнулась с необычным ограничением. Продюсеры наложили строгий запрет на ее стрижку или существенное изменение прически в течение двенадцати лет. Однако по истечении срока действия контракта Эмма сделала смелый шаг и коротко подстриглась, приняв новый образ, очаровавший ее поклонников.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !

Отказалась от роли Золушки

Дисней считал Эмму идеальной кандидатурой на роль Золушки в экранизации классической сказки. Однако она удивила многих, отказавшись от соблазнительного предложения не раз, а трижды. Волей судьбы стеклянные ботиночки в конце концов обула Лили Джеймс, а Эмма оказалась в роли культовой Белль в феерической экранизации "Красавицы и Чудовища".

Гермиона сделала актрису миллионершей

Феноменальный успех фильмов о Гарри Поттере сделал актрису миллионершей. Хотя она начинала со скромных заработков в первом фильме, ее экранное путешествие постепенно становилось все прибыльнее. В 17 лет она уже зарабатывала 4 миллиона долларов за фильм. Сегодня ее состояние превышает 60 миллионов долларов.