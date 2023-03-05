Топ-5 лучших фильмов в жанре фэнтези: погрузитесь в удивительные миры

Фэнтези – один из самых творческих и приятных жанров для просмотра. UAportal подготовил пять лучших фильмов, выпущенных в период с 2018 по 2021 год и получивших рейтинг IMDB 7,5 или выше.

Форма воды

С рейтингом IMDB 8, этот фантастический драматический фильм 2017 года режиссера Гильермо дель Торо рассказывает о немом смотрителе правительственной лаборатории строгого режима, который влюбляется в земноводное существо, содержащееся там. Фильм, снятый в США и длившийся 123 минуты, получил четыре премии "Оскар", в том числе за лучшую картину.

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Мстители: Финал

Этот американский супергеройский фильм 2019 года режиссеров Энтони и Джо Руссо набрал 8,4 балла по рейтингу IMDB. Фильм длится 182 минуты и является двадцать вторым фильмом в кинематографической вселенной Marvel (MCU).

Он продолжает события после "Мстителей: Война бесконечности", где наши любимые супергерои собираются вместе, чтобы в последний раз противостоять Таносу. Они должны обратить его действия вспять и восстановить баланс во Вселенной.

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Фантастические твари и где они обитают

Этот британский фантастический фильм 2016 года от Warner Bros Pictures получил на IMDB оценку 7,5. Режиссер Дэвид Йейтс снял фильм по одноименному роману Дж. К. Роулинг и рассказывает о магозоологе Ньюте Скамандере, который ищет магических существ в Нью-Йорке. Фильм длится 133 минуты.

Тайна Коко

Это анимационное фэнтези-приключение 2017 года производства Pixar Animation Studios набрало 8,4 балла по рейтингу IMDB. Режиссер Ли Ункрич рассказывает о Мигеле Ривере, двенадцатилетнем мальчике, который мечтает стать музыкантом, как его кумир Эрнесто де ла Круз. Когда он оказывается в ловушке в Стране Мертвых, он должен найти своего прадеда до восхода солнца, иначе он застрянет там навсегда. Фильм длится 109 минут.

Довод

Этот научно-фантастический боевик 2020 года режиссера Кристофера Нолана набрал 8 баллов по рейтингу IMDB. В главной роли Джон Дэвид Вашингтон, который играет главного героя Протагониста, рассказывает о его миссии по предотвращению Третьей мировой войны с помощью манипуляции временем. Фильм, снятый в Великобритании, продолжительностью 150 минут, покорил зрителей своими инновационными методами повествования и визуальными эффектами.

Напомним, UAportal рассказал о 7 известных актерах, которых сменила пластическая хирургия. Звезды легли под нож хирурга и далеко не каждый из них остался доволен результатом.

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