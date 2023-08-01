Топ-5 самых интересных приключенческих фильмов, которые вы впоследствии захотите снова посмотреть

Приключенческие фильмы всегда очаровывали зрителей своими адреналиновыми сюжетами и разносторонними персонажами. UAportal подготовил топ-5 самых интересных киношедевров, которые удивят вас непредсказуемыми финалами.

"Джуманджи: Зов джунглей"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Приключения

Страна: США

Продолжительность: 1ч 59мин

Год: 2017

Производство: Columbia Pictures

Четверо старшеклассников находят старую игровую приставку и попадают в виртуальный мир Джуманджи. В этих опасных джунглях друзья принимают аватары избранных ими персонажей. Вместе они должны пройти опасный квест, чтобы возвратиться в реальный мир.

Видео дня

"Лара Крофт"

Рейтинг IMDB: 6,3

Жанр: Приключения

Страна: США

Продолжительность: 1ч 58мин

Год: 2018

Производство: Warner Bros. Pictures

Отважная Лара Крофт отправляется в первую опасную экспедицию, чтобы узнать правду о своем пропавшем отце. Девушка отправляется на отдаленный остров у побережья Японии, где обнаруживает древнюю гробницу с несметными сокровищами и сверхъестественными тайнами. Главная героиня должна использовать все свои навыки, стойкость и изобретательность, чтобы выжить.

"Хан Соло: Звездные Войны"

Рейтинг IMDB: 6,9

Жанр: Приключения

Страна: США

Продолжительность: 2ч 15мин

Год: 2018

Производство: Lucasfilm

Зрители могут погрузиться в увлекательное происшествие вместе с легендарным Ганом Соло. В далекой галактике главный герой, вместе со своим верным другом Чубаккой, а также группой неудачников, пытается вернуть похищенное ценное топливо коаксия.

"Мир Юрского периода 2"

Рейтинг IMDB: 6,3

Жанр: Приключения

Страна: США

Продолжительность: 2ч 8мин

Год: 2018

Производство: Universal Pictures

Оуэн Греди и Клэр Даринг возвращаются на остров Исла-Нублар, в заброшенный тематический парк динозавров. Их задача – спасти оставшихся динозавров от извержения вулкана. Однако продвигаясь по опасной территории, исследователи раскрывают заговор, угрожающий существованию всей планеты.

"Мег: Монстр глубины"

Рейтинг IMDB: 5.6

Жанр: Приключения

Страна: США

Продолжительность: 1ч 53мин

Год: 2018

Производство: Warner Bros. Pictures

Зрители имеют возможность отправиться в глубины океана, чтобы встретиться с массивным доисторическим хищником, известным как мегалодон. Когда группа ученых, во главе с глубоководным ныряльщиком Джонасом Тейлором, обнаруживает существование этого древнего и смертоносного существа, им приходится начать выполнение ответственной миссии, чтобы не дать ему разрушить экосистему океана.

Ранее, UaPortal порекомендовал подборку лучших фильмов о вампирах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!