Топ фактов из жизни актера Райана Гослинга, о которых мало кто знает

Райан Гослинг – увлекательная знаменитость с многочисленными интригующими аспектами своей жизни. UAportal подготовил пять любопытных фактов о нем.

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Владелец марокканского ресторана в Лос-Анджелесе

Гослинг является владельцем Tagine, высококлассного марокканского ресторана, расположенного в Беверли-Хиллз. Согласно Morocco World News, этот ресторан часто посещают знаменитости, которые ищут изысканные марокканские деликатесы.

Такие гости, как Ричард Гир, Сальма Хайек и Киану Ривз, как сообщается, наслаждались ужином в этом ресторане. Гослинг является совладельцем ресторана вместе с шеф-поваром Абдессамадом Бенамером и тщательно спланировали его открытие еще в 2004 году.

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Совместное жилое пространство с Джастином Тимберлейком

Еще в детстве между Райаном Гослингом и Джастином Тимберлейком завязалась тесная дружба. На самом деле, их связь была настолько сильна, что законным опекуном Гослинга временно стала мать Тимберлейка. Обе звезды снимались в "Клубе Микки Мауса", а когда матери Гослинга пришлось работать в Канаде, мать Тимберлейка с радостью принимала его в их доме.

Бросил школу

Гослинг пошел по иному пути, чем большинство, когда дело дошло до образования. Он принял решение оставить школу, как и несколько известных личностей в индустрии развлечений. В подростковом возрасте он посещал различные средние школы в Онтарио, в том числе среднюю школу Лестера Б. Пирсона в Берлингтоне и Корнуолльский колледж и профессионально-техническую школу в Корнуолле.

В возрасте 17 лет Гослинг покинул школу, чтобы сосредоточиться исключительно на актерской карьере. В следующем году он отправился в Новую Зеландию, чтобы поработать над сериалом "Юный Геркулес" на канале Fox Kids Network.

Одиночество в детстве

Детство Райана Гослинг было отмечено частыми переездами из-за того, что его отец работал коммивояжером. Это постоянное движение имело значительное влияние на его воспитание, что привело к относительному уединению во время его пребывания в Онтарио, Канада.

В десятилетнем возрасте мать Гослинга временно обучала его дома, прежде чем снова отдать в школу. Однако он пытался вписаться в коллектив и завести друзей, пока ему не исполнилось пятнадцать лет.

Работал охранником у дяди-имитатора Элвиса

Эклектическая жизнь Гослинга включает в себя работу телохранителем у дяди, который имитировал Элвиса, когда тот был еще ребенком. В интервью журналу Interview он рассказал, что в возрасте восьми лет устроился работать охранником на концерте своего дяди, посвященном памяти Элвиса.

Роль Гослинга заключалась в том, чтобы передавать дяде свежие шарфы, а также следить за тем, чтобы восторженные зрители не становились слишком практичными. Этот конкретный опыт придает интригующий оттенок к ранним годам Гослинга.

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