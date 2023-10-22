Травим тараканов раз и навсегда: лайфхаки, проверенные на практике

UAportal подготовил ценные советы о том, как предотвратить заражение тараканами и когда необходимо обращаться за профессиональными дезинсекционными услугами. Узнайте, как защитить свой дом от этих нежелательных вредителей и получите экспертные рекомендации по устранению этих насекомых.

Создайте смесь из соды и сахара

Сначала смешайте равные части пищевой соды и сахара. Затем рассыпьте смесь в местах, где обычно водятся тараканы, например, под раковинами, за бытовыми приборами и у мусорных баков.

Сахар привлекает тараканов, а пищевая сода действует как яд, убивая их при попадании внутрь. Это натуральное средство безопасно для детей и домашних животных.

Попробуйте борную кислоту и муку

Начните с создания раствора из равных частей борной кислоты и муки. Затем распылите эту смесь в местах, где были замечены тараканы.

Борная кислота действует путем обезвоживания панцирей этих вредителей, что приводит к их гибели. Однако важно держать это средство подальше от детей и домашних животных, поскольку борная кислота может быть вредна при попадании внутрь организма.

Воспользуйтесь диатомовой землей

Эта природная осадочная горная порода содержит окаменелости диатомовых водорослей, очень острых и смертельных для насекомых. Применение диатомовой земли заключается в рассыпании ее в трещинах, щелях и других местах, где прячутся тараканы.

Когда тараканы контактируют с диатомовой землей, их панцири разрезаются, что приводит к их обезвоживанию и гибели. Важно носить маску при применении диатомовой земли, поскольку вдыхание мелких частиц может вызвать раздражение легких.

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Регулярно убирайте дом

Тараканы привлекают источники пищи, поэтому опрятное пространство уменьшает вероятность заражения. Кроме того, очень важно устранить любые протекания труб или кранов, поскольку тараканов привлекает влага.

Желательно закрыть все трещины в стенах и полу, поскольку они могут служить входными отверстиями для этих нежелательных насекомых. Поддерживая чистоту и устраняя потенциальные пути проникновения, можно отвлечь тараканов от дома.

Обратитесь к специалистам

Если заражение тараканами в доме не прекращается, а домашние средства не помогают, желательно обратиться за профессиональной помощью к специалистам по дезинсекции. Специалисты по дезинсекции владеют знаниями и инструментами для эффективного уничтожения тараканов.

Они могут оценить серьезность проблемы, определить лучший план действий и применить безопасные для дома и семьи методы отделки. Инвестиции в профессиональную дезинсекцию гарантируют тщательное уничтожение тараканов и минимизируют риск повторного заражения в будущем.

Напомним, мы уже писали, как сделать натуральное средство для борьбы с тараканами.

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