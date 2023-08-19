Три кулинарных лайфхака, которые улучшат вкус ваших блюд

Бывает иногда, что готовишь по рецепту, но вкус все равно не такой, как хотелось бы получить. UAportal подготовил 3 кулинарных лайфхака, которые помогут вам достичь невероятного мастерства в приготовлении блюд.

Кислоты

Добавление лимонного сока или уксуса в блюда может сделать их более яркими. Кислота помогает сбалансировать насыщенность некоторых ингредиентов и может улучшить общий вкус блюда. Поэтому попробуйте вливать немного кислоты в супы, соусы или даже в жареные овощи.

Пищевая сода

Насыпьте немного пищевой соды на поверхность мяса и подождите около 15-20 минут перед приготовлением. Это поможет расщепить белки, в результате чего мясо станет более нежным и сочным. Однако очень важно тщательно смыть соду перед приготовлением пищи во избежание неприятного привкуса.

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Травы и специи

Чтобы хорошо раскрыть аромат трав и специй в блюде, важно правильно с ними обращаться. Непосредственно перед их использованием измельчите приправы, чтобы высвободить их эфирные масла и усилить аромат. Кроме этого, поджарка целых специй на сухой сковороде перед измельчением также придаст хороший эффект.

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