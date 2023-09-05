Три нестандартных способа использования зубной пасты: упростите свои ежедневные хлопоты

Зубная паста обычно используется для гигиены полости рта, но знали ли вы, что ее можно применять в несколько иных, нестандартных способах? UAportal подготовил несколько интересных лайфхаков с этим средством, которые помогут улучшить будничные дела.

Очистка серебряных украшений

Нанесите небольшое количество пасты на мягкую ткань и осторожно потрите серебряные украшения. Затем смойте изделие водой и отполируйте его чистой тряпкой, чтобы вернуть ему соответствующий блеск.

Удаление царапин с компакт-дисков

Если у вас есть поцарапанный CD или DVD-диск, который не воспроизводится правильно, используйте зубную пасту. Нанесите небольшое количество средства на хлопчатобумажную салфетку и осторожно потрите ею поцарапанную поверхность плавными движениями. Затем смойте все водой и протрите сухой тканью. Этот метод поможет уменьшить проявления царапин и улучшить качество воспроизведения.

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Очистка кроссовок

Для чистки белых кроссовок и удаления потертостей, воспользуйтесь обычной зубной пастой. Нанесите ее на щетку и почистите грязные участки обуви. Затем промойте все водой и дайте им высохнуть на солнце.

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