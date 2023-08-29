Простое и доступное средство поможет избавиться от слизней без агрессивной химии

Слизни могут нанести вред садоводам и дачникам. Эти существа довольно быстро уничтожат урожай.

Избавление от слизни часто является трудоемкой и трудной задачей. Впрочем, есть проверенный и доступный метод, как избавиться от вредителей без агрессивной химии, пишет Express.co.uk.

Считается, что улитки не могут противостоять запаху пива, что делает его идеальной приманкой для ловушки. Для этого способа овощеводам понадобится пластиковый стакан или контейнер и бутылка пива.

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Наполовину закопайте чашку в почву вблизи растений, атакующих вредители и наполовину наполните ее пивом. Соблазнившись запахом пива, слизни упадут в чашку.

Когда улитки утонут в пиве, выкопайте яму рядом с лоханкой, выбросьте ее содержимое и быстро засыпьте. Так можно избавиться от останков, не распространяя вонь.

Напомним, слизни и улитки наносят ущерб садам, уничтожая рассаду и поедая листья крупных растений. Существуют химические растворы, действующие как эффективные отпугиватели, однако есть более естественный способ избавиться от вредителей.

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