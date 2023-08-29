Простий та доступний засіб допоможе позбутися слимаків без агресивної хімії

Слимаки можуть завдати шкоди садівникам та дачникам. Ці істоти досить швидко знищать врожай.

Позбавлення від слимаків часто є трудомістким і важким завданням. Втім, є перевірений та доступний метод, як позбутися шкідників без агресивної хімії, пише Express.co.uk.

Вважається, що слимаки не можуть протистояти запаху пива, що робить його ідеальною приманкою для пастки. Для цього способу городникам знадобиться пластиковий стакан або контейнер і пляшка пива.

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Наполовину закопайте чашку в ґрунт поблизу рослин, які атакують шкідники, і наполовину наповніть її пивом. Спокусившись запахом пива, слимаки впадуть у чашку.

Коли слимаки втонуть у пиві, викопайте яму поруч із мискою, викиньте її вміст і швидко засипте. Так можна позбавитися решток, не поширюючи сморід.

Нагадаємо, слимаки та равлики завдають шкоди садам, знищуючи розсаду та поїдаючи листя великих рослин. Існують хімічні розчини, які діють як ефективні відлякувачі, однак є більш природний спосіб позбутися шкідників.

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