Три удивительных способа применения лимона в быту

Лимонный сок, часто ассоциирующийся с кулинарией, имеет потенциал, выходящий за пределы пищевой составляющей. UAportal подготовил коллекцию лайфхаков, касающихся разных аспектов жизни, которые можно улучшить с помощью нестандартного применения лимона.

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Отбеливатель

Одним из нетрадиционных методов является использование лимонного сока в качестве натуральной отбеливающей альтернативы. Смешайте лимонный сок и воду, замочите в растворе белую одежду и высушите ее на солнечном свете. Природные отбеливающие свойства лимонного сока осветят одежду без агрессивных химических веществ.

Моющее средство

Разрежьте лимон пополам, окуните его в соль и натрите им загрязненные деревянные поверхности. Кислотность лимонного сока и абразивность соли эффективно устранят пятна.

Также смешайте сок лимонный с водой, чтобы создать универсальное средство для мытья столешниц, окон и других поверхностей. Кислотные свойства лимонного сока эффективно расщепляют грязь и копоть, оставляя дом безупречно чистым.

Средство по уходу за садом

Лимонный сок служит экологически чистым средством для уничтожения сорняков. Создайте смесь из равных частей лимонного сока и воды и обильно нанесите ее на сорняки. Лимонная кислота уничтожит их, не причиняя вреда соседним растениям и почве.

Напомним, лимон является отличным природным средством для уборки, но есть некоторые вещи, которые следует избегать чистить лимонным соком.

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