Три надзвичайних способи застосування лимона у побуті

Лимонний сік, який часто асоціюється з кулінарією, має потенціал, що виходить за межі харчової складової. UAportal підготував колекцію лайфхаків, що стосуються різних аспектів життя, які можна покращити за допомогою нестандартного застосування лимона.

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Відбілювач

Одним з нетрадиційних методів є використання лимонного соку як натуральної альтернативи відбілювача. Змішайте лимонний сік і воду, замочіть в розчині білий одяг і висушіть його на сонячному світлі. Природні відбілювальні властивості лимонного соку висвітлять одяг без використання агресивних хімічних речовин.

Мийний засіб

Розріжте лимон навпіл, занурте його в сіль і натріть ним забруднені дерев'яні поверхні. Кислотність лимонного соку та абразивність солі ефективно усунуть плями.

Також змішайте лимонний сік з водою, щоб створити універсальний засіб для миття стільниць, вікон та інших поверхонь. Кислотні властивості лимонного соку ефективно розщеплюють бруд і кіптяву, залишаючи оселю бездоганно чистою.

Засіб для догляду за садом

Лимонний сік слугує екологічно чистим засобом для знищення бур'янів. Створіть суміш з рівних частин лимонного соку і води та рясно нанесіть її на бур'яни. Лимонна кислота знищить їх, не завдаючи шкоди сусіднім рослинам та ґрунту.

Нагадаємо, лимон є чудовим природним засобом для прибирання, але є деякі речі, які варто уникати чистити лимонним соком.

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