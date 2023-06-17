Увлекательные фильмы об инопланетном вторжении будут держать в напряжении до конца

Фильмы о вторжении инопланетян всегда завораживали зрителей своим напряженным и захватывающим повествованием. UAportal подготовил список из пяти обязательных к просмотру фильмов, которые отправят зрителя во внеземное приключение.

Поле битвы 2025

Рейтинг IMDB: 2.2/10

Жанр: Инопланетное вторжение, боевик, ужасы

Страна производства: США

Продолжительность: 84 минуты

Год производства: 2020

Главный продюсер: Джозеф Мбах и Клейтон Снайдер

В фильме "Поле битвы 2025" небольшой сельский городок становится полем боя для группы выживших, которые должны защитить себя от жестокого инопланетного вторжения. Борясь за спасение, они раскрывают ужасающую правду о вторжении инопланетян и его разрушительных последствиях для человечества.

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Бескрайняя ночь

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Инопланетное вторжение, мистика, научная фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 89 минут

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Эндрю Паттерсон и Мелисса Киркендалл

Действие фильма "Бескрайняя ночь" происходит в 1950-х годах. Два молодых друга, Эверетт (Джейк Хоровиц) и Фэй (Сьерра МакКормик), натыкаются на странную радиочастоту, которая приводит их к обнаружению таинственного инопланетного присутствия. По мере того как Эверетт и Фэй все глубже погружаются в тайну, они оказываются втянутыми в паутину правительственного заговора и внеземных встреч.

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Война будущего

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Инопланетное вторжение, боевик, научная фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 138 минут

Год производства: 2021

Главный продюсер: Дэвид Эллисон

Фильм "Война будущего" переносит зрителей в будущее, где человечество находится на грани вымирания из-за нашествия инопланетян. Когда солдаты из будущего прибывают с просьбой о помощи, учитель средней школы и военный ветеран Дэн Форестер (Крис Пратт) оказывается втянутым в глобальный конфликт, от которого зависит судьба человечества. Сражаясь вместе с группой солдат, Дэн узнает истинную цель инопланетян и наперегонки со временем пытается спасти мир.

Тихое место

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Инопланетное вторжение, ужасы, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 90 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Майкл Бэй, Эндрю Форм и Брэд Фуллер

В фильме "Тихое место" мир заполонили смертоносные существа со сверхчувствительным слухом. В центре фильма – семья Эббот, которым приходится жить в полной тишине, чтобы избежать столкновения с ужасными существами. Стремясь защитить своих детей и найти способ выжить, семья сталкивается с невообразимыми трудностями и душераздирающими жертвами.

Оккупация

Рейтинг IMDB: 5.2/10

Жанр: Инопланетное вторжение, боевик, фантастика

Страна производства: Австралия

Продолжительность: 119 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: Карли Имри, Кармел Имри и Стюарт Уиллис

В фильме "Оккупация" небольшой австралийский городок становится "нулевой точкой" разрушительного внеземного вторжения. Пока жители переживают шок от нападения, группа уцелевших людей объединяется, чтобы дать отпор грозным инопланетным силам. Во главе с решительным военным ветераном Мэттом Симмонсом (Дэн Юинг) и его находчивыми союзниками, в том числе стойкой Амелией Чемберс (Стефани Джейкобсен) и харизматичным Бартлеттом (Чарльз Терье), группа отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть свою свободу и спасти человечество.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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