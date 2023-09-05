Вазоны без забот: топ-5 комнатных растений, безопасных для домашних питомцев

Комнатные растения могут добавить деревне яркости и красоты, но важно помнить о безопасности ваших пушистых друзей. Многие виды могут быть токсичными для собак и кошек, если их проглотить.

Однако есть несколько нетоксичных растений, которые могут украсить ваш дом, не создавая риска для ваших любимцев.

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Африканская фиалка

Эти потрясающие растения предлагают разнообразные фиолетовые и розовые оттенки, что делает их отличным дополнением к любой комнате. Африканские фиалки нетоксичны для собак и кошек и нуждаются в минимальном уходе. Они процветают в условиях умеренного освещения и предпочитают слегка влажную почву. Для полива дайте растению впитать влагу через дренажное отверстие, чтобы не повредить нежные листья и лепестки.

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Эсхинантус

Благодаря своим уникальным цветам, напоминающим тюбики губной помады, это растение придаст вашему дому нотку изысканности. Эсхинантус, как и другие представители семейства Геснериевых, безопасна для кошек и собак. Родом из тропических регионов, она цветет на ярком свете и любит проводить время на свежем воздухе в теплое время года. Чтобы поддерживать ее здоровье, следите за тем, чтобы почва оставалась постоянно влажной, регулярно поливая ее.

Калатея

Идеально подходит для компактных помещений, таких как книжные полки или тумбочки, калатея имеет яркие красные, кремовые и зеленые листья, которые на ночь сворачиваются. Это растение не только визуально привлекательно, но и безопасно для домашних животных. Она цветет в условиях среднего или низкого освещения и предпочитает слегка сухую почву между поливами.

Рождественский кактус

В отличие от своего праздничного собрата, амариллиса, рождественский кактус является нетоксичным вариантом для домохозяйств с любознательными котами и собаками. Хотя важно не позволять домашним любимцам грызть его, шлюмбергера в целом безопаснее, чем многие другие декоративные растения. Как и шлюмбргера усеченная, он безопасен для домашних животных и требует аналогичного ухода. Они цветут при ярком, косвенном свете и регулярном поливе.

Некоторые разновидности папоротника

Настоящие папоротники, такие как бостон и адиантум, являются безопасными комнатными растениями для домашних животных. Однако очень важно избегать ошибочных названий, таких как спаржевый папоротник, который принадлежит к семейству лилейных и может быть токсичной. Папоротники обычно предпочитают рассеянный свет, равномерно увлажненную почву и высокую влажность. Хотя их размеры могут отличаться, все они дружественны к домашним любимцам вариантами озеленения дома.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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