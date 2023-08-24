Девять комнатных растений, которые легко и пышно цветут дома

Некоторые комнатные растения обладают декоративной силой, а также могут обильно цвести. Откройте для себя 9 из них, которые придадут красочный оттенок вашему дому.

Если вы хотите придать своему интерьеру немного цвета, выберите цветущее растение. Об этом пишет издание Sante Plus.

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1. Гузмания

Это комнатное растение приносит в дом нотку красоты и свежести. Улучшая качество воздуха, она также добавляет краски вашему дому благодаря своим красным, оранжевым, розовым и желтым цветам. Их цвет зависит от сорта растения. Когда цветок начнет увядать, срежьте лепестки, чтобы могли вырасти новые побеги.

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2. Антуриум

Это растение внесет тонкий декоративный штрих в ваш интерьер и может цвести постоянно. С другой стороны, для выращивания этого растения окружающая среда должна быть влажной.

3. Спатифиллум

Спатифиллум может цвести круглый год. Это комнатное растение имеет красивый белый цвет, который контрастирует с пышными зелеными листьями. Она идеально подходит для очистки воздуха в помещении.

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4. Амазонская Евхарида

Это экзотическое растение также очень цветочное, поэтому идеально подходит для украшения вашего интерьера. Лепестки большие и напоминают лепестки нарцисса. Рекомендуется выращивать эти цветы в конце лета, потому что именно в это время они цветут.

5. Прекрасная Медина

Это растение с цветками фуксии и большими зелеными листьями обязательно украсит ваш интерьер. Продолжительность жизни этого растения 3 месяца. Не рекомендуется выставлять горшок на солнце, если вы хотите сохранить его как можно дольше.

6. Мадагаскарский жасмин

В отличие от жасмина, очень распространенного среди флористов, это растение, цветущее весной и осенью, имеет большие лепестки. Растение будет расти вверх, поэтому необходимо будет увеличивать размер горшка, чтобы ему не было тесно.

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7. Орхидея Фаленопсис

Этот цветок, насчитывающий более 20 000 различных видов, наиболее распространён среди орхидеи тигровой и онцидиума. Преимущество размещения дома фаленопсиса в том, что он не нуждается в особом уходе. Чтобы хорошо развиваться, это растение для горшка необходимо поместить в светлое место и поливать раз в неделю.

8. Африканская фиалка

Этот вид экзотической пышной фиалки идеально подойдет для украшения интерьера. Лепестки округлые и маленькие, на листьях этого растения есть небольшое опушение. Цветение происходит круглый год и оживить увядшие цветы можно легко, обрезав стебли.

9. Кливия миниатюрная

Это растение, которому необходимо много солнечного света, следует устанавливать на террасе или балконе. Она также может цвести внутри комнаты, поскольку условия ухода просты.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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