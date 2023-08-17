Возвращаем роскошные локоны: Топ-5 полезных советов для ускорения роста волос

UAportal подготовил советы, которые помогут улучшить рост волос. От диетических рекомендаций к практике ухода – рассмотрим самые эффективные методы.

Соблюдение здоровой диеты

Чтобы улучшить рост волос, важно соблюдать здоровую диету. Употребление продуктов, богатых витаминами, минералами и белками, такими как листовая зелень, яйца, рыба и орехи, являются фундаментом для здорового роста. Кроме того, употребление большого количества воды поддерживает организм и волосы увлажненными.

Отказ от инструментов для термоукладки

Чрезмерное использование инструментов для термоукладки может повредить волосы и препятствовать их росту. Рекомендуется ограничить использование фенов, выпрямителей и плоек. При использовании этих инструментов нанесение термозащитного спрея минимизирует повреждение.

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Массаж кожи головы

Мягкий массаж кожи головы круговыми движениями в течение нескольких минут ежедневно улучшает кровообращение и питает волосяные фолликулы, что приводит к более здоровому и быстрому росту волос.

Использование натуральных средств по уходу

Избегайте ухода за волосами, содержащими агрессивные химические вещества, поскольку они могут повредить их и препятствовать росту. Рекомендуется выбирать натуральные и органические уходы, не содержащие сульфатов, парабенов и искусственных ароматизаторов. Они более мягко влияют на волосы и кожу головы, способствуя максимальному их росту.

Защита от вредного воздействия окружающей среды

Факторы окружающей среды, такие как загрязнение, ультрафиолетовые лучи и суровые погодные условия, могут повредить волосы и замедлить рост. Рекомендуется защищать волосы, нося шляпу или используя шарф, когда вы находитесь на солнце или в непогоду. Кроме того, ополаскивание волос после плавания в хлорированных бассейнах или соленой воде удаляет какие-либо вредные остатки.

Напомним, мы рассказывали о процедуре хелатирования волос, также известной как хелатное мытье.

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