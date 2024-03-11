Выращиваем ранний картофель: какие сорта лучше выбрать и когда сажать

Эксперты рекомендуют ряд ранних сортов картофеля, вызревающих в течение 45-55 дней с момента их прорастания. Это значит, что уже в июне можно будет наслаждаться вкусным картофельным пюре.

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Однако следует помнить, что ранние сорта не предназначены для длительного хранения в погребе. Поэтому специалисты советуют высаживать несколько сортов с разными сроками созревания для обеспечения постоянного урожая. Об этом рассказывает ТСН.

Лучшие сорта раннего картофеля

Что касается лучшего сорта раннего картофеля, то первыми до сбора созревают ультраранние сорта, такие как "Импала", "Лидер", "Ривьера", "Скороспелка", которые нужно всего 45-60 дней с момента появления ростков до сбора урожая.

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Среди очень ранних сортов выделяются "Беллароза", "Синеглазка", "Орла", "Импала", "Санте", "Сенсейшн", "Метеор", а "Ред Скарлет" и "Лакомка" известны своей особенной рассыпчатостью.

Среди ранних сортов также популярны розовые варианты, как "Инфинити", "Торнадо", "Каменский", "Кристина", "Любава", "Эсми", "Ред Леди", которые обычно вызревают за 60-75 дней. К этой категории также относятся фиолетовые "Ароза", "Кармен" и белые "Триумф", "Колетте", "Гулливер", "Констанс".

Позднее среди ранних сортов созревают "Аметист" и "Гурман" с фиолетовой мякотью и розовый "Сюрприз", которые нуждаются в 75-85 дней для развития после появления ростков.

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Когда стоит сажать ранний картофель

Высадка раннего картофеля требует осторожности из-за риска заморозков, которые могут нанести вред насаждению или даже уничтожить весь урожай. Поэтому следует внимательно следить за рекомендованными датами посадки для каждого региона, а также температурой почвы и долгосрочным прогнозом погоды.

Эксперты советуют приступать к посадке, когда среднесуточная температура воздуха стабильно достигает +15°C днем и не опускается ниже +5°C ночью. Оптимальные сроки для посадки картофеля в Украине:

юг – 20-30 марта;

центральные области – 1-10 апреля;

Закарпатье – 10-20 апреля;

север и восток – 25-30 апреля;

запад – 1-10 мая.

Если прогнозируется понижение температуры, для защиты уже выращенных растений, их нужно окучить, оставляя видимыми только верхушки листьев. Для маленьких грядок можно использовать агроволокно, чтобы оградить их от ночных заморозков.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой сорт картофеля самый полезный.

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