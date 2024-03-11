Вирощуємо ранню картоплю: які сорти краще обрати та коли садити

Експерти рекомендують ряд ранніх сортів картоплі, які визрівають протягом 45-55 днів з моменту їх проростання. Це означає, що вже у червні можна буде насолоджуватися смачним картопляним пюре.

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Проте, слід пам’ятати, що ранні сорти не призначені для тривалого зберігання в погребі. Тому фахівці радять висаджувати декілька сортів з різними строками дозрівання для забезпечення постійного врожаю. Про це розповідає ТСН.

Найкращі сорти ранньої картоплі

Щодо найкращого сорту ранньої картоплі, то першими до збору дозрівають ультраранні сорти, такі як "Імпала", "Лідер", "Рів’єра", "Скороспілка", які потребують всього 45-60 днів з моменту появи паростків до збору врожаю.

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Серед дуже ранніх сортів виділяються "Беллароза", "Синьоочка", "Орла", "Імпала", "Санте", "Сенсейшн", "Метеор", а "Ред Скарлет" та "Ласунок" відомі своєю особливою розсипчастістю.

Серед ранніх сортів також популярні рожеві варіанти, як-от "Інфініті", "Торнадо", "Каменський", "Крістіна", "Любава", "Есмі", "Ред Леді", які зазвичай визрівають за 60-75 днів. До цієї категорії також належать фіолетові "Ароза", "Кармен" та білі "Тріумф", "Колетте", "Гулівер", "Констанс".

Найпізніше серед ранніх сортів дозрівають "Аметист" та "Гурман" з фіолетовою м’якоттю та рожевий "Сюрприз", які потребують 75-85 днів для розвитку після появи паростків.

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Коли варто садити ранню картоплю

Висаджування ранньої картоплі вимагає обережності через ризик заморозків, які можуть завдати шкоди насадження або навіть знищити весь урожай. Тому слід уважно стежити за рекомендованими датами посадки для кожного регіону, а також за температурою ґрунту та довготривалим прогнозом погоди.

Експерти радять розпочинати посадку, коли середньодобова температура повітря стабільно досягає +15°C удень і не опускається нижче +5°C вночі. Оптимальні строки для посадки картоплі в Україні:

південь – 20-30 березня;

центральні області – 1-10 квітня;

Закарпаття – 10-20 квітня;

північ та схід – 25-30 квітня;

захід – 1-10 травня.

Якщо прогнозується зниження температури, для захисту вже вирощених рослин, їх потрібно окучити, залишаючи видимими лише верхівки листя. Для маленьких грядок можна використовувати агроволокно, щоб захистити їх від нічних заморозків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який сорт картоплі найкорисніший

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