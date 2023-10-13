Выявляем характерные черты лживых людей: на что обратить внимание

UAportal рассматривает характерные черты, присущие лживым людям. Понимая эти черты можно научиться распознавать и защищаться от их манипулятивного поведения.

Лживые люди часто демонстрируют устойчивые модели поведения, которые могут служить красными флажками, указывающими на их подлинные намерения. Одной из присущих им черт является склонность уклоняться от ответа на прямые вопросы. Эта хитрость помогает им сохранять лживый фасад и избегать раскрытия своих подлинных мотивов.

Еще одним признаком лживого поведения является привычка постоянно перекладывать вину на других. Лживые люди редко берут на себя ответственность за свои поступки и часто манипулируют ситуацией, чтобы сделать виновными других.

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Лживые люди часто демонстрируют нехватку эмпатии и пренебрежение чувствами и потребностями других. Нехватка эмпатии позволяет им обманывать других, не испытывая вины и не принимая во внимание чужие эмоции.

Несоответствия в их рассказах и заявлениях – еще один признак лживых людей. Они могут часто изменять свою версию событий или предоставлять спорную информацию, что затрудняет установление истины.

И последняя характеристика, часто встречающаяся у лживых людей, – это их умение манипулировать и очаровывать других. Они используют свое очарование, чтобы отвлечь других от своих обманных намерений и создать благоприятное представление о себе.

Напомним, мы рассказывали, как раскрыть подлинную сущность собеседника.

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