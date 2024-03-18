Забудьте о жестких полотенцах: лайфхак, который поможет сделать их снова пушистыми

Пушистое и мягкое полотенце из махры – это то, во что хочется обернуться после принятия водных процедур. Любая домохозяйка знает, что полотенца со временем теряют свои первоначальные качества, даже если их тщательно стирать. Использование горячей воды и интенсивный отжим в стиральной машине могут сделать ворс жестким.

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Часто потерявшие свою мягкость полотенца просто выбрасывают и покупают новые. Однако существует простой домашний лайфхак, который поможет вернуть полотенцам мягкость без лишних затрат и использования химических средств, пишет ТСН.

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Как вернуть мягкость махровым полотенцам

Для того чтобы придать полотенцам первоначальную мягкость и пушистость, можно использовать простой продукт – обычную соль. Нет необходимости добавлять ее непосредственно в барабан стиральной машины. Вместо этого приготовьте раствор соли и замочите в нем текстиль.

Вот как это сделать: сначала стирайте полотенца обычным способом. Затем замочите их на один час в теплом солевом растворе, используя пропорцию трех столовых ложек соли на каждые три литра воды или одну столовую ложку на литр воды. После этого тщательно прополощите полотенца в теплой воде. Важно отжать их вручную и хорошо встряхнуть перед развешиванием для сушки. По словам опытных хозяек, такая простая процедура вернет полотенцам их мягкость.

Раньше мы рассказывали о четырех способах, как повторно можно использовать старые полотенца.

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