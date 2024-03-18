Забудьте про жорсткі рушники: лайфхак, що допоможе зробити їх знову пухнастими

Пухнастий та м’який рушник з махри — це те, в що хочеться обгорнутися після прийняття водних процедур. Будь-яка домогосподарка знає, що рушники з часом втрачають свої первісні якості, навіть якщо їх ретельно прати. Використання гарячої води та інтенсивний віджим у пральній машині можуть зробити ворс жорстким.

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Часто рушники, що втратили свою м’якість, просто викидають і купують нові. Однак, існує простий домашній лайфхак, який допоможе повернути рушникам м’якість без зайвих витрат і використання хімічних засобів, пише ТСН.

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Як повернути м'якість махровим рушникам

Для того, щоб надати рушникам первісну м’якість та пухнастість, можна використовувати простий продукт – кухонну сіль. Нема потреби додавати її безпосередньо у барабан пральної машини. Замість цього, приготуйте розчин солі та замочіть у ньому текстиль.

Ось як це зробити: спершу виперіть рушники звичайним способом. Потім замочіть їх на одну годину у теплому сольовому розчині, використовуючи пропорцію трьох столових ложок солі на кожні три літри води, або одну столову ложку на літр води. Після цього ретельно прополощіть рушники у теплій воді. Важливо віджати їх вручну та добре струснути перед розвішуванням для сушіння. За словами досвідчених господинь, така проста процедура поверне рушникам їхню м'якість.

Раніше ми розповідали про чотири способи, як повторно можна використати старі рушники.

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