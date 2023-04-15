Запеченная утиная грудка от Евгения Клопотенко: вкусный рецепт
Прекрасный вариант праздничного блюда – утиная грудка с соусом из черной смородины и маринованным пореем. Вид и вкус ресторанного блюда, но приготовить его может даже новичок.
Ингредиенты:
– 2 шт. утиная грудка
– 100 г лук-порей
– 2 ст. л. уксус (9%)
– 200 г черная смородина (замороженная)
– 3 ст. л. сахар
– 1 веточка розмарин
– по вкусу соль, перец
– 1 ст. л. растительное масло
Разогрейте духовку до 180 градусов. Порежьте кольцами лук-порей и 20 минут маринуйте в уксусе с водой (1: 2).
Сделайте поперечные надрезы на утиных грудках, посолите и поперчите.
Обжарьте грудку на небольшом количестве масла с обеих сторон. Во время жарки добавьте веточку розмарина. После этого поставьте в разогретую духовку на 10 минут.
Соус:
Возьмите черную смородину и утиный жир из сковороды, смешайте в кастрюльке, добавьте сахар и варите 5-7 минут после закипания.
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Протрите соус через сито.
Готовую грудку тонко нарежьте и подавайте с соусом и маринованным пореем.
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