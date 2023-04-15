Запеченная утиная грудка от Евгения Клопотенко: вкусный рецепт

Прекрасный вариант праздничного блюда – утиная грудка с соусом из черной смородины и маринованным пореем. Вид и вкус ресторанного блюда, но приготовить его может даже новичок.

Ингредиенты:

– 2 шт. утиная грудка

– 100 г лук-порей

– 2 ст. л. уксус (9%)

– 200 г черная смородина (замороженная)

– 3 ст. л. сахар

– 1 веточка розмарин

– по вкусу соль, перец

– 1 ст. л. растительное масло

Разогрейте духовку до 180 градусов. Порежьте кольцами лук-порей и 20 минут маринуйте в уксусе с водой (1: 2).

Сделайте поперечные надрезы на утиных грудках, посолите и поперчите.

Обжарьте грудку на небольшом количестве масла с обеих сторон. Во время жарки добавьте веточку розмарина. После этого поставьте в разогретую духовку на 10 минут.

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Соус:

Возьмите черную смородину и утиный жир из сковороды, смешайте в кастрюльке, добавьте сахар и варите 5-7 минут после закипания.

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Протрите соус через сито.

Готовую грудку тонко нарежьте и подавайте с соусом и маринованным пореем.

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