Из самой Британии: рецепт бараньей ноги к праздничному столу

Добавьте своему праздничному столу английского шарма: приготовьте запеченную баранью ногу по пасхальному рецепту английских поваров.

Для приготовления возьмите ногу весом 2 – 2.5 кг. Для более пикантного и аутентичного вкуса нашпигуйте мясо анчоусами, как это делают в Британии. Они удачно оттесняют вкус баранины.

Обязательные ингредиенты:

– Баранья нога с костью – 2.5 кг

– Веточка розмарина – 5 шт.

– Зубчик чеснока – 4 шт.

– Лук желтый репчатый – 2 шт.

– Оливковое масло – 2 ст. л.

– Соль – по вкусу

– Перец черный молотый – по вкусу

По желанию:

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– филе анчоуса – 4 шт.

Духовку разогрейте до 220 градусов и хорошо смажьте жиром противень.

Очистите лук и чеснок. Овощи порежьте большими кусками, чеснок разрежьте пополам.

Розмарин нарежьте 2 – сантиметровыми кусками

Если решили использовать филе анчоусов – порежьте их большими кусками.

Вымойте мясо и обсушите. Под углом сделайте надрезы глубиной 5 см. В надрезы вставьте розмарин, чеснок и, если вы используете, куски анчоуса. Посолите и поперчите мясо и натрите растительным маслом.

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Положите мясо на противень и отправьте в духовку на 20 минут.

Установите температуру духовки на 180 градусов, извлеките противень, разложите вокруг мяса лук, полейте маслом и отправьте в духовку на 1 час.

Через час выньте противень и накройте мясо фольгой. Оставьте на 15 минут.

Подавайте, украсив по вкусу.

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