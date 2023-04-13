З самої Британії: рецепт баранячої ноги до святкового столу

Додайте своєму святковому столу англійського шарму: приготуйте запечену баранячу ногу за великоднім рецептом англійських кухарів.

Для приготування візьміть ногу вагою 2 – 2.5 кг. Для більш пікантного та автентичного смаку нашпигуйте м’ясо анчоусами, як це роблять у Британії. Вони вдало відтісняють смак баранини.

Обов‘язкові інгредієнти:

– Бараняча нога з кісткою – 2.5 кг

– Розмарин, гілочка – 5 шт.

– Часник, зубчики – 4 шт.

– Цибуля жовта ріпчаста – 2 шт.

– Оливкова олія – 2 ст. л.

– Сіль – за смаком

– Перець чорний мелений – за смаком

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За бажанням:

– Філе анчоуса – 4 шт.

Духовку розігрійте до 220 градусів та добре змастіть жиром деко.

Почистіть цибулю та часник. Овочі поріжте великими шматками, часник розріжте навпіл.

Розмарин наріжте 2 – сантиметровими шматками

Якщо вирішили використувати філе анчоусів – поріжте їх великими шматками.

Помийте м’ясо та обсушіть. Під кутом зробіть надрізи глибиною 5 см. У надрізи вставте розмарин, часник та, якщо використовуєте, шматки анчоуса. Посоліть та поперчіть м’ясо та натріть олією.

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Покладіть м’ясо на деко та відправте в духовку на 20 хвилин.

Встановіть температуру духовки на 180 градусів, вийміть деко, розкладіть навколо м‘яса цибулю, полийте олією та відправте у духовку на 1 годину.

Через годину вийміть деко та накрийте м‘ясо фольгою. Залиште на 15 хвилин.

Подавайте, прикрасивши за смаком.

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