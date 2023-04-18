Жажда и давление: как понять, что вы употребляете слишком много соли и чем это грозит

Ежедневная норма употребления соли – 1,5 грамма. Желательно не превышать эту норму и избегать усилителей вкуса. Но в большинстве случаев мы превышаем рекомендуемую норму соли. Чем это грозит, читайте ниже.

Признаки превышения нормы соли в организме:

Жажда

Самый первый и наиболее яркий признак избытка соли – жажда. Если вы постоянно хотите пить и чувствуете сухость во рту – возможно вы едите слишком много соли, которая вызывает нехватку жидкости в организме.

Отечность

Избыток соли в организме приводит к появлению отеков и вздутию живота из-за задержки жидкости в организме. Особенно это ощущается утром.

Головная боль

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Избыток соли приводит к резкому расширению сосудов головного мозга, что вызывает головную боль.

Высокое АД

Задержка жидкости из-за избытка соли приводит к повышению нагрузки на сердце, что ухудшает самочувствие и повышает давление.

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Боль в пояснице

Избыток соли влечет за собой появление проблем с почками и увеличение белка в моче, в том числе песка и камней. Если вы чувствуете боль в почках – немедленно обратитесь к врачу.

У вас регулярно болит живот

Соль приводит к размножению бактерий, способствующих появлению язвенной болезни. Поэтому, если в вашем рационе слишком много соли – вы в группе риска.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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