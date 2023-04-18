Спрага та тиск: як зрозуміти, що ви вживаєте забагато солі і чим це загрожує

Щоденна норма вживання солі – 1,5 грами. Бажано не перевищувати цю норму та уникати підсилювачів смаку. Та в більшості випадків ми перевищуємо рекомендовану норму солі. Чим це загрожує читайте нижче.

Ознаки перевищення норми солі в організмі:

Спрага

Найперша та найбільш яскрава ознака надлишку солі – спрага. Якщо ви постійно хочете пити та відчуваєте сухість в роті – можливо ви їсте забагато солі, яка спричиняє нестачу рідини в організмі.

Набряклість

Надлишок солі в організмі спричиняє появу набряків та здуття живота через затримку рідини в організмі. Особливо це відчувається вранці.

Головний біль

Надлишок солі спричиняє різке розширення судин головного мозку, що спричиняє головний біль.

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Високий артеріальний тиск

Затримка рідини через надлишок солі спричиняє підвищення навантаження на серце, що погіршує самопочуття та підвищує тиск.

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Біль в попереку

Надлишок солі спричиняє появу проблем з нирками та збільшення білку в сечі, в також піску та каміння. Якщо ви відчуваєте біль в нирках – негайно зверніться до лікаря.

У вас регулярно болить живіт

Сіль спричиняє розмноження бактерій, які сприяють появі виразкової хвороби. Тому якщо у вашому раціоні занадто багато солі – ви у групі ризику.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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