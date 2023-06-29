Знаменитости, которые превзошли своих родителей: от Джоли до Энистон

Представьте себе гордость родителей, когда их дети не только идут по их стопам, но и взлетают до небывалых высот, привлекая внимание всего мира. Рождение в семье знаменитостей не гарантирует автоматического успеха или признания.

Однако люди, о которых пойдет речь в этой статье, не только покорили мир, но и превзошли своих знаменитых родственников. UAportal подготовил список знаменитостей, которые затмили славу своих родителей.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли, одна из самых успешных и красивых женщин нашего времени, родилась в семье актеров. Ее родители, Джон Войт и Маршелин Бертран, были видными деятелями индустрии развлечений. Анджелина унаследовала потрясающую внешность матери и несомненный талант отца.

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Однако вскоре после рождения Анджелины ее родители развелись. Джон Войт добился большого успеха, получив "Оскар" и три "Золотых глобуса", а Маршелин Бертран переехала в Нью-Йорк, чтобы сосредоточиться на воспитании Анджелины и ее старшего брата Джеймса. Анджелина Джоли исполнила несбывшиеся мечты своей матери и достигла невероятных высот.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу, голливудская звезда в своем собственном праве, происходит из талантливой семьи. Ее родители, режиссер Брюс Пэлтроу и актриса Блайт Дэннер, оставили свой след в индустрии развлечений.

В то время как ее отец работал над сериалом "Убойный отдел", ее мать известна по роли в фильме "Знакомство с родителями", которая принесла ей номинацию на "Золотой глобус". Гвинет, однако, превзошла достижения своих родственников, получив "Золотой глобус", "Оскар" и "Эмми".

Майли Сайрус

Майли Сайрус, дочь популярного кантри-музыканта Билли Сайруса, получила от отца помощь в построении собственной карьеры. Билли Сайрус сыграл роль отца ее героини в популярном телесериале "Ханна Монтана", который привел Майли к славе. Кроме того, мать Майли, Тиш Финли, сыграла важную роль в ее успехе как продюсер фильма "Последняя песня", в котором снялись Майли Сайрус и ее бывший муж Лиам Хемсворт.

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Дакота Джонсон

Дакота Джонсон, известная по роли в сериале "Пятьдесят оттенков серого", родилась в семье знаменитостей. Ее мать, талантливая актриса Мелани Гриффит, выиграла "Золотой глобус" и была номинирована на "Эмми" и "Оскар".

Мелани встретила своего будущего мужа, актера Дона Джонсона, когда ей было всего 14 лет, и их история любви привела к созданию двух фильмов и рождению дочери Дакоты. В то время как карьерные возможности Мелани снизились из-за неудачной пластической операции, ее дочери удалось заявить о себе благодаря успеху экранизации эротического романа.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон, известная как первая жена Брэда Питта, родилась в семье актеров Джона Энистона и Нэнси Доу. Мать Дженнифер начала свою карьеру с сериала "Дикий, дикий Запад", но вскоре переключила свое внимание на мир кино. С другой стороны, отец Дженнифер, Джон Энистон, может похвастаться такими известными сериалами, как "Безумцы" и "Девочки Гилмор".

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

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