Знаменитости, жизнь которых чуть не оборвалась во время родов: от Кардашьян до Мадонны

Когда речь идет о беременности и родах, даже богатые и знаменитые могут иметь проблемы. UAportal подготовил пять интересных историй о том, какие сложности возникли у известных мам во время рождения детей.

Ким Кардашьян

Ким Кардашян столкнулась с серьезными осложнениями при рождении сына Сейнта Веста. В одном из интервью она рассказала, что плацента была маленькой, что привело к кровотечению. Несмотря на желание звезды, врачи посоветовали ей отказаться от будущих родов ради собственной безопасности.

Бейонсе

Во время беременности двойней, певица страдала из-за повышенного давления, токсемии, преэклампсии. К тому же, в преддверии рождения малышей, Бейонсе весила около 100 кг. Словом, роды были очень сложны, а у одного ребенка несколько раз останавливалось сердце.

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Мадонна

В то время как первая беременность певицы протекала гладко, вторая имела немало осложнений. В 41 год Мадонна родила сына Рокко, но процесс рождения проходил нелегко и очень опасно. У артистки возникли преждевременные роды, приведшие к разрыву плаценты и кровотечения. В конце концов сын звезды родился путем экстренной кесаревой операции, во время которой врача едва спасли жизнь матери.

Гвинет Пэлтроу

После рождения дочери путем кесарева сечения, Гвинет не делилась подробными подробностями о родах. Однако известно, что врачи старательно боролись за жизнь матери и ребенка. В интервью звезда рассказала, что из-за сложных предыдущих беременностей не планирует больше рожать.

Серена Уильямс

Даже для такой всемирно известной спортсменки как Серена Уильямс роды оказались непростым испытанием. Хотя ее беременность и первые роды путем кесарева сечения прошли хорошо, но позже возникли осложнения. У Уильямса развилась тромбоэмболия легочной артерии, из-за чего ей наложили швы. Соответственно, вследствие этого, врачи предупреждали звезду о риске образования тромбов. Однако она оставалась сильной, боролась за свое здоровье и жизнь своего ребенка.

Ранее, UaPortal поделился, кто из детей звезд, стал известнее своих родителей.

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