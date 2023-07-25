Знаменитості, життя яких мало не обірвалося під час пологів: від Кардаш’ян до Мадонни

Коли йдеться про вагітність та пологи, навіть багаті й знамениті можуть мати проблеми. UAportal підготував п’ять цікавих історій про те, які труднощі виникли у відомих мам під час народження дітей.

Кім Кардаш’ян

Кім Кардашян зіткнулася з серйозними ускладненнями під час народження сина Сейнта Веста. В одному з інтерв'ю вона розповіла, що плацента була маленькою, що призвело до кровотечі. Попри бажання зірки, лікарі порадили їй відмовитися від майбутніх природних пологів заради власної безпеки.

Бейонсе

Під час вагітності двійнею, співачка страждала через підвищений тиск, токсемію, прееклампсію. До того ж, напередодні народження малюків, Бейонсе важила близько 100 кг. Словом, пологи були дуже складні, а в однієї дитини декілька разів зупинялося серце.

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Мадонна

У той час як перша вагітність співачки протікала гладко, друга – мала чимало ускладнень. У 41 рік Мадонна народила сина Рокко, але процес народження проходив нелегко й дуже небезпечно. В артистки виникли передчасні пологи, які призвели до розриву плаценти й кровотечі. Зрештою, син зірки народився шляхом екстреної кесаревої операції, під час якої лікаря ледь врятували життя матері.

Гвінет Пелтроу

Після народження доньки шляхом кесаревого розтину, Гвінет не ділилася детальними подробицями про пологи. Однак відомо що лікарі старанно боролися за життя матері та дитини. В інтерв’ю зірка розповіла, що, через складні попередні вагітності, не планує більше народжувати.

Серена Вільямс

Навіть для такої всесвітньо відомої спортсменки, як Серена Вільямс, пологи виявилися непростим випробуванням. Хоча її вагітність і перші пологи шляхом кесаревого розтину пройшли добре, але пізніше виникли ускладнення. У Вільямс розвинулася тромбоемболія легеневої артерії, через що їй наклали шви. Відповідно, у наслідок цього, лікарі попереджали зірку про ризик утворення тромбів. Проте вона залишалася сильною, боролася за своє здоров'я та життя власної дитини.

Раніше, UaPortal поділився, хто з дітей зірок, став відомішим за своїх батьків.

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