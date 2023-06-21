Звезды, признавшиеся о своих проблемах с психикой: от депрессии до биполярного расстройства

В мире славы и богатства некоторые знаменитости решили нарушить молчание, связанное с проблемами психического здоровья. Они смело делятся своей личной борьбой с такими состояниями, как депрессия, тревога и биполярное расстройство, стремясь бороться со стигмой, которая часто сопровождает эти заболевания. Своей открытостью они вдохновляют и поддерживают миллионы людей, которые также сталкиваются с подобными проблемами.

Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид, талантливая американская актриса, певица и бывшая модель, обнаружила у себя тревожность и обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) после завершения работы над фильмом "Дрянные девчонки". Несмотря на совет своего агента держать диагноз в тайне из-за возможного ущерба для репутации, Аманда выбрала другой путь.

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В одном из интервью она выразила желание, чтобы общество оказывало поддержку детям, столкнувшимся с подобными заболеваниями. Ее отказ хранить молчание демонстрирует стремление создать более сострадательный мир.

Дуэйн "Скала" Джонсон

Дуэйн Джонсон, известный как "Скала", не просто знаменитый актер и рестлер. Он также стал защитником психического здоровья. В своих откровенных сообщениях на Instagram Джонсон делится своим путем преодоления депрессии, подчеркивая важность поддержки и открытого диалога.

Он призывает других людей, столкнувшихся с подобными проблемами, разорвать порочный круг интернализованной боли, протянув руку помощи и высказавшись. По его собственным словам, "смелость поговорить с кем-то – это ваша суперсила".

Эмма Стоун

Эмма Стоун, высокооплачиваемая американская актриса, также решила пролить свет на проблемы психического здоровья. В одном из интервью она поделилась своим опытом переживания первой панической атаки в нежном возрасте семи лет.

Вспоминая тот страшный момент, когда ей показалось, что дом ее подруги охвачен пламенем, Эмма подчеркивает важность обращения за помощью и обсуждения своего эмоционального состояния без колебаний. Ее ранимость и честность вдохновляют других искать поддержку и способствуют развитию культуры открытого диалога.

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Джим Кэрри

Джим Кэрри, талантливый канадско-американский актер, комик и художник, долгие годы носил в себе тяжесть депрессии, часто маскируя ее своей фирменной улыбкой. Наряду с депрессией, Кэрри с детства страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Его личная борьба усилилась после проблем в личной жизни, кульминацией которых стала разрушительная потеря его возлюбленной Катрионы Уайт. Именно тогда Кэрри обратился за помощью к психотерапевту, чтобы начать свой путь к исцелению.

Деми Ловато

Деми Ловато, американская актриса, певица и музыкант, отважно проходила лечение в центре психологической помощи в течение трех месяцев в 2010 году. Ее борьба с депрессией и биполярным расстройством продолжает определять ее жизнь.

В интервью The Zane Lowe Show она рассказала, что с семи лет борется с депрессией и суицидальными мыслями. Послание Деми о надежде и стойкости служит напоминанием о том, что как счастье может быть мимолетным, так и печаль. Она призывает других не терять надежду и бороться за свой успех.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

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