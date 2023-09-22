5 полезных свойств соды, о которых вы могли не знать

Как еще можно использовать соду

UAportal подготовил этот материал, чтобы рассказать о неочевидных, но полезных свойствах пищевой соды. Следуя указанным советам, можно максимально эффективно использовать этот универсальный продукт.

Очистка поверхностей

Пищевая сода – это универсальное чистящее средство, которое может эффективно удалять пятна и запахи с разных поверхностей. К примеру, чтобы очистить кухонную раковину, посыпьте соду на влажную губку и протрите ею загрязненную поверхность. Для стойких пятен сделайте пасту из соды и воды и оставьте ее на время перед тем, как начать очистку.

Натуральная зубная паста

Пищевая сода может стать прекрасной альтернативой коммерческой зубной пасте, ведь она обладает природными отбеливающими свойствами. Намочите зубную щетку, окуните ее в соду и почистите зубы, как обычно. Однако важно отметить, что соду следует использовать осторожно и не заменять ею обычную зубную пасту совсем.

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Облегчение солнечных ожогов

Пищевая сода может облегчить боль при солнечных ожогах. Добавьте чашку соды в прохладную ванну и окуните обожженную часть тела примерно на 15 минут.

Щелочные свойства соды помогут успокоить кожу и уменьшить воспаление. После этого аккуратно протрите кожу досуха и нанесите увлажняющий крем.

Натуральный освежитель воздуха

Создайте натуральный освежитель воздуха из пищевой соды, наполнив ею небольшую баночку и добавив несколько капель любимого эфирного масла. Поставьте баночку в любой зоне дома, нуждающейся в свежести, например, в ванной комнате или в шкафу.

Удаление пятен с одежды

Используйте пищевую соду в качестве предварительной обработки для стойких пятен на одежде. Сделайте пасту из соды и воды и нанесите прямо на пятно. Оставьте на несколько минут перед тем, как постирать вещь в обычном режиме.

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