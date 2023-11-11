5 удивительных фактов о Томе Фелтоне

Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, имеет несколько тайн, о которых фанаты могут не знать. Несмотря на то, что он играет персонажа из Слизерина, сам Фелтон идентифицирует себя как гриффиндорец. Мы углубимся в малоизвестные подробности о талантливом актере.

Раннее начало актерской карьеры

Перед тем, как сыграть культового Драко Малфоя, Фелтон начал свою актерскую карьеру в юном возрасте. В возрасте 10 лет он дебютировал в кино в роли Пигрина Клока в фильме "Воришки" 1997 года.

Интересно, что Джим Бродбент, позже присоединяющийся к актерскому составу "Гарри Поттера" в роли Горация Слизорога, изобразил экранного отца Фелтона, Пода Клока, в том же фильме десятью годами ранее.

Пробы на роли Гарри и Рона

Удивительно, но Фелтон сначала пробовался на роли Гарри Поттера и Рона Уизли, прежде чем получил роль Драко Малфоя. Во время интервью 2011 года он выразил благодарность за то, что получил роль Драко, признав, что Руперт Гринт и Дэниел Рэдклифф идеально подходят для своих ролей.

Он похвалил своих коллег по съемочной площадке, сказав: "У меня нет сомнений, что никто другой в мире: А) мог бы сыграть персонажа лучше, но Б) мог бы справиться с давлением за кулисами, с которым эти ребята имели дело за последнее десятилетие. ".

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Музыкальное вдохновение

Том Фелтон нашел вдохновение стать автором-исполнителем песен благодаря музыке американского исполнителя Джека Джонсона. Вспоминая свой путь, Фелтон рассказал, что слушая музыку Джонсона, он понял, что хочет научиться играть на гитаре. Однако ему понадобилось немало времени, чтобы овладеть искусством пения и одновременной игры на гитаре.

Просмотр фильмов о Гарри Поттере

Сначала Фелтон заявлял, что будет просматривать фильмы о Гарри Поттере только тогда, когда будет иметь собственных детей. В интервью журналу People в 2018 году он говорил об этом как об особом и сентиментальном событии, которое он хотел бы разделить со своими будущими детьми. Однако в последнее время Фелтон стал просматривать фильмы и активно делиться своими реакциями через прямые эфиры в социальных сетях.

Необычная встреча с фанатом

Фелтон поделился тревожным опытом взаимодействия с фанатами в 2018 году. Он рассказал, как преданный поклонник легально сменил его имя на Люциуса Малфоя и даже предложил легально усыновить Фелтона, попросив его сменить имя на Драко Малфой. Фелтон, конечно, отверг это своеобразное предложение.

Напомним, мы рассказали, какое значение Тома Круза в кинематографе и как легенды о нем вдохновляют будущие поколения.

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