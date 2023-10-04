Альтернативные методы использования зубной пасты, о которых вы могли не знать

Знали ли вы, что зубная паста является универсальным средством, которое можно использовать в самых разных целях? UAportal рассказал о 3 самых популярных способах, которые точно упростят выполнение ваших повседневных дел.

Моющее средство

Зубная паста содержит мягкие абразивные вещества, помогающие удалять пятна и грязь с разных поверхностей. Нанесите небольшое количество средства на чистую тряпку или губку и осторожно потрите поверхность, которую хотите очистить. Затем тщательно все промойте водой, чтобы добиться блестящего результата.

Облегчение раздражения

Зубная паста содержит ментол и другие охлаждающие компоненты, которые могут успокоить зуд и снизить воспаление. Нанесите небольшое количество средства прямо на укусы и оставьте его на несколько минут. Смойте все позже. Однако помните, что нельзя наносить зубную пасту на открытые раны или сильные ожоги. В конце концов, в любом случае проконсультируйтесь с врачом.

Устранение неприятного запаха

Если вам пришлось столкнуться с продуктами, имеющими резкий запах, например, чесноком или луком, то нанесите небольшое количество зубной пасты на руки и потрите их друг о друга. Смойте средство водой, чтобы избавиться от неприятного вони.

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