Как использовать яичную скорлупу на огороде: способ изготовления природного удобрения
Многие хозяева пытаются применять безопасные и экологически чистые методы ухода за урожаем. Одним из таких способов является использование яичной скорлупы в качестве удобрения. UaPortal рассказал о его особенностях, а также поделился, какие растения могут извлечь пользу от такой практики.
Когда яичная скорлупа полезна
Яичная скорлупа особенно полезна для некоторых растений, в частности, цветной капусты, сливы, помидоров, картофеля и чеснока. К примеру, для помидоров она может быть очень эффективной на стадии рассады. Яичная скорлупа поможет оградить ее от болезни черной ножки. Существует два способа использования для томатов: добавлять скорлупу в почву, чтобы улучшить его структуру и содержание питательных веществ, или приготовить настой.
Как приготовить средство из яичной скорлупы
- Залейте скорлупу 5-6 яиц одним литром воды.
- Дайте смеси настояться в течение 5 дней, встряхивая ее дважды в день, чтобы обеспечить равномерное насыщение.
- Когда настой будет готов, использовать его для полива растений томатов.
Этим раствором можно удобрять сливы, цветную капусту и картофель, чтобы они получили необходимые питательные вещества для здорового роста.
Особенности использования яичной скорлупы
Кроме этого, яичная скорлупа также является естественным отпугивателем для вредителей, в частности улиток, мышей, колорадских жуков и кротов. Для этого вам нужно измельчить ее на крошки и разбрасывать вокруг растений.
Однако помните, что яичная скорлупа подходит не всем растениям. Например, речь идет о клубнике, горохе, огурцах и кабачках. Эти растения очень чувствительны к высокому содержанию кальция, которое может вызвать окисление почвы, а также препятствовать их росту.
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