Астрологи рассказали прогноз Водолею, Козерогу и Рыбам на февраль

UAportal подготовил подробный гороскоп на февраль для трех знаков зодиака. Читайте дальше, чтобы узнать, что звезды говорят о семье Водолея, Козерога и Рыб, и как можно извлечь максимальную пользу из планетарных движений этого месяца.

Водолей

Солнце в знаке Водолея указывает на то, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы сосредоточиться на отношениях с семьей. Это отличный месяц для того, чтобы проявить инициативу и найти время для своих близких. С вашей бунтарской натурой вам, возможно, придется отойти от привычного распорядка, но не забудьте проведать их и убедиться, что они знают, что вам не все равно.

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Козерог

Луна находится в вашем знаке, Козерог, поэтому вы должны испытывать повышенное чувство ответственности по отношению к своей семье. Используйте эту энергию, чтобы взять на себя роль лидера в семье и объединить всех вместе. Возможно, вы захотите использовать это время, чтобы установить некоторые правила ведения домашнего хозяйства или организовать семейное собрание.

Рыбы

Венера и Нептун находятся в вашем знаке Рыб, поэтому этот месяц благоприятен для укрепления семейных отношений. Проведите время с каждым из членов вашей семьи один на один и покажите им, как много они для вас значат. Это отличный месяц для планирования и создания незабываемых воспоминаний, поэтому не бойтесь строить особые планы!

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