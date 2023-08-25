Бег на улице или в зале: что лучше выбрать для тренировок

Если вы не можете выбрать, где лучше бегать: на улице или беговой дорожке, то не волнуйтесь. UAportal сравнил два вида тренировки, чтобы вам было легче принять решение.

Бег на улице

Бег на улице дает невероятную возможность наслаждаться природой и исследовать разные маршруты. Благодаря смене обстановки, вам может быть психологически легче заниматься спортом. Кроме того, бег на улице улучшает баланс и координацию, поскольку вам приходится двигаться по неровным поверхностям и различным рельефом. Именно поэтому это может быть более утомительным для суставов из-за более твердой поверхности и потенциально неровного рельефа. Если у вас есть проблемы с этим или вы подвержены травмам, то тренировка на беговой дорожке точно будет более безопасным вариантом.

Тренировка на беговой дорожке

С другой стороны, тренировка на беговой дорожке удобнее. Вы можете бегать в любое время, независимо от погодных условий, а также регулировать скорость и наклон в соответствии с индивидуальным уровнем физической подготовки и целями. Тренировки на беговой дорожке особенно полезны для начинающих или восстанавливающихся после травм, поскольку она обеспечивает контролируемую среду с мягкой поверхностью, что уменьшает нагрузку на суставы.

Кроме того, многие беговые дорожки оснащены такими функциями, как пульсометры и предварительно установленные тренировочные сети, которые помогают отслеживать прогресс и достигать фитнес-целей.

Сжигание калорий и польза для сердечно-сосудистой системы

Бег на улице и тренировки на беговой дорожке могут быть одинаково эффективными. Ключевым фактором является интенсивность тренировки, а не конкретные условия. Независимо от того, где и как вы бегаете, вы сможете получить желаемые результаты, если будете заставлять себя поддерживать сложный темп.

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