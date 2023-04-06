Благовещение 2023: традиции праздника и что категорически запрещено делать

Благовещение отмечают за 9 месяцев до Рождества. В этот день Дева Мария узнала про свою беременность. В 2023 году католики праздновали Благовещение 25 марта, а православные – 7 апреля.

О Благовещении написано в Евангелии от Луки. В этот день архангел Гавриил пришел к Деве Марии, которая вела очень скромную жизнь. Ангел сказал Марии, что ей суждено было родить Сына Божьего, который искупит человеческие грехи и спасет человечество. Мария, даже будучи в браке, не делила ложе с мужем, поэтому удивленно спросила, как она может забеременеть. Ангел ответил, что зачатие будет непорочным от Святого Духа. Мария приняла свое предназначение и забеременела.

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Обычаи и традиции

В этот день в храмах совершаются торжественные литургии в голубых одеждах. После литургий в небо отпускают белых голубей, символизирующих Святого Духа. Считается, что на этот праздник открываются небеса и Бог слышит все просьбы. В этот день люди собираются за праздничным столом, на котором стоят постные блюда, в том числе рыба и морепродукты.

Кроме того, на Благовещение освящают соль, которую затем добавляют в блюда.

Верующие к этому празднику готовятся: убирают в доме, стирают постель, выбрасывают старые вещи. Во времена Киевской Руси Благовещение считалось днем прихода весны и начала нового цикла жизни.

Что нельзя делать на Благовещение

В этот день нельзя заниматься физическим трудом, убирать, стирать, шить, возиться на огороде. Также запрещено гадать и злословить.

Есть такая пословица в этот день: "Птица гнезда не вьет, девка косу не плетет", – работа будет бестолковой и пустой.

Напомним, ранее UAPortal писал, будут ли дополнительные выходные на Пасху-2023.

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