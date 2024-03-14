Больше, чем просто специя: где в быту пригодится корица

Корица, известная своими ароматными качествами, более универсальна, чем может показаться на первый взгляд. Эта специя не только придает вкус выпечке, но и может быть использована для борьбы с грибковыми заболеваниями растений и как натуральный освежитель воздуха в доме.

Как пишет irishexaminer, корица может быть использована в двух простых домашних лайфхаках во время уборки. Она не только наполняет пространство отличным запахом, но и обладает другими полезными свойствами.

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Корица: натуральное средство против грибковых заболеваний растений

Корица может служить экологической альтернативой химическим препаратам. Достаточно обильно посыпать ею поверхность грунта. Уже через несколько дней станет заметно улучшение, а грибок остановит свое развитие сразу после обработки. Дополнительно, корица наполнит пространство превосходным запахом.

Натуральный освежитель воздуха для дома

"Заварка" с корицы поможет освежить воздух в вашем доме. Стоит бросить несколько палочек этой специи в кастрюлю с водой и прокипятить их. После охлаждения воду с корицей можно перелить в спрей и использовать в качестве освежителя для тканей, таких как обивка мягкой мебели, ковры или шторы. Корица за счет своих антибактериальных свойств не только нейтрализует неприятные запахи, но и помогает очистить воздух в помещении.

Напомним, ранее мы рассказывали, что благодаря антиоксидантам корица помогает при диабете II типа, укрепляет иммунитет, улучшает память и действует как антибиотик. Эта специя также способствует быстрому похудению, ведь способна разгонять метаболизм.

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