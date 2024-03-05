Будет ли 8 марта в Украине выходным

За последний год в Украине ведутся дебаты о том, следует ли продолжить официально отмечать Международный женский день (8 Марта), поскольку он ассоциируется в украинском сознании с русификацией и советской эпохой. Некоторые народные избранники предлагают отменить государственный выходной на 8 марта и другие праздники, введенные во времена СССР, и создать свои собственные.

Будет ли 8 Марта выходным в этом году

Военное положение в Украине было продлено до 13 мая 2024 года, это означает, что 8 Марта не будет отмечаться как выходной день. В мирное время этот женский праздник был нерабочим днем, однако во многих странах мира это не так.

В этот день обычно организовывали разные праздничные мероприятия и концерты. В учебных заведениях поздравляли всех женщин и часто дарили букеты из первых весенних цветов: тюльпанов или мимоз.

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Что известно об отмене 8 Марта и некоторых майских праздников

Некоторые народные избранники Верховной Рады Украины еще 14 февраля 2023 выдвинули инициативу изменить Кодекс законов о труде Украины в части определения украинских праздников. Они также хотели отменить государственные праздники 8 Марта (Международный женский день), 1 и 9 мая (День труда и День победы над нацизмом во Второй мировой войне).

Эти праздники имеют корни со времен Советского Союза, они остаются очень популярными в современной диктаторской России.

Законопроект №9009 получил регистрацию в парламенте, но комитет до сих пор не завершил его рассмотрение.

Депутаты хотят заменить эти праздники украинскими вариантами, которые будут государственными выходными:

25 февраля - День украинской женщины (дата рождения Леси Украинки);

(дата рождения Леси Украинки); 9 марта - День рождения Тараса Шевченко ;

; Второе воскресенье мая - День матери.

Но пока эти решения еще не были приняты.