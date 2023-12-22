Был уволен не менее 10 раз: Пять фактов о Педро Паскале

Педро Паскаль, известный своими выступлениями в кино и на телевидении, приобрел огромную популярность благодаря ролям в "Игре престолов". Однако, прежде чем его актерская карьера взлетела вверх, Паскаль прошел интересное путешествие, полное уникального опыта. UAportal углубился в некоторые малоизвестные факты об этом талантливом актере.

Десять увольнений

В начале своей актерской карьеры Паскаль работал официантом, чтобы свести концы с концами. Однако он откровенно признается, что эта работа была не лучшей.

"Я бы сказал, что я не был хорошим официантом. Если ты мне нравился, то нравился. Если не нравился, то не нравился. И это не обязательно хорошо сочеталось с большим количеством клиентов. Меня часто увольняли, возможно, около 10 раз", – признался он.

Скрытый талант к плаванию

Во время сессии "Спроси меня о чем угодно" на Reddit со своими поклонниками Паскаль рассказал, что в детстве он был профессиональным пловцом.

В возрасте 11 лет он даже участвовал в чемпионате Техаса. Хотя в конце концов он выбрал актерскую карьеру, Паскаль до сих пор не теряет интереса к плаванию.

Раннее знакомство с Чудо-женщиной

К своей заметной роли злодея в фильме "Чудо-женщина 1984" Паскаль уже имел отношение к этой франшизе. В 2011 году он получил роль второго плана Эда Инделикато, детектива полиции, который служит связным между Дианой Принси полицией Лос-Анджелеса, в телевизионном пилотном проекте Дэвида Келли "Чудо-женщина".

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Влияние Николаса Кейджа

Говоря о своем величайшем влиянии как актера, Паскаль постоянно вспоминает Николаса Кейджа. Выражая свое восхищение, Паскаль однажды заявил: "Я его величайший фанат".

Он вспоминает о своем детстве и о том, какое влияние на него оказала игра Кейджа, ведь его семья часто ходила в кино. Сюрреалистический опыт работы вместе с Кейджем в фильме "Невыносимая тяжесть огромного таланта" в 2020 году еще больше укрепил увлечение Паскаля известным актером.

Романтические сплетни

Пока Паскаль делил экран с Леной Хиди в "Игре престолов", ходили слухи о потенциальных романтических отношениях между двумя актерами. Хотя ни Паскаль, ни Хиди не говорили об этом прямо, их часто видели вместе на публике, где они тепло обнимались.

Актер высоко отзывался о Хиде, считая ее одним из самых любимых людей и заявляя: "Каждый, кто вступает с ней в контакт, мгновенно влюбляется".

Напомним, среди звезд есть и те, кто может не только талантливо реализовать на экране любой образ, но еще и отказываются от услуг каскадеров, предпочитая все делать самостоятельно.

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