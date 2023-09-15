Cardi B работала стриптизершей: пять фактов, о которых вы могли не знать

Cardi B, настоящее имя которой Белкалис Альманзар, стала выдающейся фигурой в музыкальной индустрии, очаровав аудиторию своей вдохновляющей историей успеха. Ее неоспоримая самобытность и откровенность пришлись по душе миллионам людей, закрепив за ней статус культурной иконы. UAportal подготовил подборку интересных фактов, которые раскроют личность звезды с неожиданных сторон.

Раскрытие псевдонима

Интересно, что имя Cardi B происходит от названия мира алкоголя. Она рассказала, что раньше люди называли ее "Бакарди" из-за имени ее сестры – Хеннеси. В конце концов, она сократила его до Cardi B.

Что касается буквы "B", то она имеет разные значения в зависимости от настроения, или "beautiful" (укр. "красивая"), или "bully" (укр. "задира"). Однако стоит отметить, что только ее семья обращается к ней по настоящему имени – Белкалис.

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Имела пластические операции

Cardie B была на удивление откровенной относительно своих пластических операций. В подростковом возрасте она сделала пластику груди, а после рождения дочери Культуры решила сделать еще одну.

Кроме того, она сделала липосакцию после родов. В откровенном интервью она рассказала, что однажды сделала инъекции в ягодицы в необычном месте, в чьем-то подвале, всего за 800 долларов.

Сотрудничество с Real Women Are

В 2021 году Cardi B объединила усилия с брендом кукол Real Women Are, чтобы создать собственную куклу Cardi B с ограниченным тиражом. Как мать, она хотела подчеркнуть важность предоставления своей дочери вдохновляющих примеров для подражания, которые бы придавали ей больше сил и мотивации. Выпуск куклы был создан именно с этой целью, продемонстрировав стремление Cardi B воспитывать следующее поколение.

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Вражда с Ники Минаж

После бешеного успеха ее хита "Bodak Yellow" распространились слухи, что Cardi B и Ники Минаж поссорились. Некоторые поклонники считали, что Ники унизила Cardi B в треке под названием "No Flag".

Однако обе артистки обратились к социальным сетям, чтобы опровергнуть эти слухи и продемонстрировать взаимоуважение. Несмотря на их усилия, некоторые поклонники до сих пор относятся к этому скептически.

Ранняя карьера стриптизерши

До своего прорыва на Love & Hip Hop New York и выпуска альбома "Bodak Yellow", Cardi B начала карьеру экзотической танцовщицы в возрасте 18 лет. Сообщается, что изначально она планировала уйти из стриптиза в 25 лет, но оставила эту профессию раньше – в 23 года, когда стала известной личностью в социальных сетях.

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