Чем легко отмыть руки после огорода: три простых способа
UAportal подготовил подборку домашних средств для очистки рук, сильно загрязненных землей. Эти практические инструкции и полезные советы значительно улучшат чистоту и гигиену рук.
Попытайтесь потереть мылом или лимоном
Домашние средства могут эффективно очистить контактирующие с землей руки. Удобным вариантом является использование смеси теплой воды и мягкого мыла и тщательное трение.
Еще одно натуральное средство – лимонный сок, растворяющий грязь и пятна. Нанесите сок на руки массирующими движениями, а затем смойте.
Читайте также: Как отмыть руки от маслят и их запаха: лайфхак от опытных грибников
Примените дезинфицирующее средство или соду
Когда мыло недоступно, скорым средством может стать дезинфицирующее средство для рук. Выбирайте средство с содержанием спирта не менее 60%. Обильно нанесите средство и потрите до полного высыхания, чтобы уничтожить микробы и облегчить удаление грязи.
Паста из пищевой соды также эффективна. Аккуратно нанесите смесь на руки, в том числе на сильно загрязненные участки, и потрите. Смойте водой, чтобы руки стали чистыми и свежими.
Воспользуйтесь раствором из уксуса
Уксус может служить домашним средством для очищения рук от земли. Сделайте раствор из равных пропорций уксуса и воды, а затем нанесите его на руки с помощью тряпки или губки. Затем смойте водой. Благодаря антибактериальным свойствам уксуса, он поможет удалить грязь.
Напомним, мы уже писали о простых способах отмыть руки после чистки картофеля.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !