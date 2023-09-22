Чем заменить косметику: натуральные альтернативы по уходу за собой

UAportal подготовил материал о нескольких примерах универсальных продуктов, которые могут заменить коммерческую косметику. Попытайтесь воспользоваться полезными свойствами этих натуральных ингредиентов, чтобы достичь желаемого результата без лишних затрат.

Авокадо как увлажняющее средство

Авокадо является отличным природным увлажнителем кожи благодаря высокому содержанию жиров и других питательных веществ. Для того чтобы использовать авокадо в качестве увлажняющего средства, разомните спелый авокадо вилкой и нанесите его на лицо и тело. Оставьте на 15-20 минут, затем смойте теплой водой.

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Мед для ухода за волосами

Мед – натуральный увлажнитель, позволяющий удерживать влагу в волосах, что делает их прекрасной альтернативой химическим кондиционерам. Смешайте две столовых ложки меда с одним стаканом теплой воды, чтобы использовать мед в качестве кондиционера для волос.

После мытья головы нанесите медовую смесь на волосы и массирующими движениями вотрите ее в кожу головы. Оставьте на 5-10 минут, затем тщательно смойте.

Кокосовое масло как средство для снятия макияжа

Кокосовое масло представляет собой универсальный ингредиент, который эффективно удаляет макияж, в том числе водостойкие формулы. Нанесите небольшое количество кокосового масла на ватный диск и сотрите мягко макияж. Промойте лицо теплой водой, чтобы удалить остатки.

Напомним, UAportal писал, как позаботиться о красоте и здоровье ослабленных волос.

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