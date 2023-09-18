Четыре худших совета, которые может дать психолог: признаки непрофессионального специалиста

Обращаясь к психологу, мы ожидаем профессиональных и обоснованных советов. Однако иногда даже квалифицированные специалисты могут больше повредить, чем помочь. Компания Uaportal рассказал, как критически оценивать психологов и их рекомендации, чтобы принимать правильные решения относительно собственного здоровья.

"Просто думайте о чем-то положительном, и все будет хорошо"

Часто говорят, что сохранение положительного мышления имеет решающее значение для всеобщего благосостояния. Хотя это может быть в какой-то степени правдой, важно понимать, что положительное убеждение не решит всех жизненных проблем.

Психологи, пропагандирующие это мнение, могут забывать о важности признания и преодоления негативных эмоций и переживаний. Необходимо позволить себе испытывать и обрабатывать отрицательные эмоции здоровым способом, а не подавлять их вынужденным позитивом.

"Просто отпустить"

Хотя важно работать над исцелением и ростом, нереалистично ожидать, что люди могут просто отпустить глубоко укоренившиеся эмоции и переживания. Этот совет не признает сложности человеческих эмоций и влияния, которое прошлые события могут оказать на нынешнее здоровье человека. Вместо того чтобы отвергать или минимизировать эти переживания, психологи должны поощрять пациентов обращаться за профессиональной помощью, что может способствовать исцелению и личностному росту.

"Притворяйся, пока это не станет реальностью"

Эта идея предполагает, что люди должны показывать, что они уверены и счастливы, даже если не таковы. Хотя совет может иметь определенные временные преимущества, но в долгосрочной перспективе он также вреден.

Это может привести к ощущению оторванности от самого себя. Важно, чтобы люди принимали свое настоящее "я" и самосовершенствовалось, а не полагалось на поверхностные образы.

"Вы всегда должны ставить потребности других во главу угла"

Хотя важно быть внимательным и участливым к другим, постоянное предоставление приоритета чужим потребностям над собственными может привести к выгоранию и пренебрежению личными желаниями. Психологи должны подчеркивать важность заботы о себе и установление здоровых границ.

Определите приоритеты своих физических и эмоциональных потребностей, чтобы поддерживать здоровый баланс в отношениях и общее благосостояние.

Ранее UaPortal поделился, как понять, что человек обманывает.

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